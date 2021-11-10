Гинцбург заявил, что происхождение коронавируса точно установить невозможно

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ни лабораторное, ни естественное происхождение коронавируса подтвердить нельзя, заявил в интервью "Российской газете" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса. Поэтому единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, - это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал", - сказал он.

Гинцбург считает, что проводить исследования в попытках выявить природу возникновения вируса бессмысленно. "С моей точки зрения, бессмысленны многочисленные публикации, якобы основанные на научном анализе существующих вирусов в плане возможности определения природы его образования".

Эксперт отметил, что "для ликвидации того, что произошло, <...> никакого значения не имеет", возник коронавирус в природе или искусственным путем.