{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Гинцбург заявил, что происхождение коронавируса точно установить невозможно

Проводить исследования в попытках выявить природу возникновения вируса бессмысленно, отметил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ни лабораторное, ни естественное происхождение коронавируса подтвердить нельзя, заявил в интервью "Российской газете" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса. Поэтому единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, - это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал", - сказал он.

Гинцбург считает, что проводить исследования в попытках выявить природу возникновения вируса бессмысленно. "С моей точки зрения, бессмысленны многочисленные публикации, якобы основанные на научном анализе существующих вирусов в плане возможности определения природы его образования".

Эксперт отметил, что "для ликвидации того, что произошло, <...> никакого значения не имеет", возник коронавирус в природе или искусственным путем.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Гинцбург, Александр Леонидович
Интервью
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло: людей надо втягивать в улучшение условий жизни
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло:
Читать полностью