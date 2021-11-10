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Все автодороги в Сахалинской области открыты для движения после непогоды

Из-за сильного дождя и штормового ветра проезд был закрыт на автодорогах между селами Оноры и Кировское, а также между селами Победино и Первомайск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Автодорогу между селами Победино и Первомайск на Сахалине открыли для движения после неблагоприятных погодных условий. Больше никаких ограничений на трассах региона нет, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Из-за сильного дождя и штормового ветра проезд был закрыт на автодорогах между селами Оноры и Кировское, а также между селами Победино и Первомайск. На первой трассе убрали ограничение утром.

"Участок автодороги село Победино - село Первомайск открыт для движения для всех видов транспорта", - рассказали спасатели.

Ранее на 10 ноября было объявлено экстренное предупреждение в 13 районах Сахалинской области. В Южно-Сахалинске частично нарушилось энергоснабжение. Не летают самолеты из Южно-Сахалинска в Курильск. До сих пор в регионе повсеместно идут дожди, дует сильный ветер.

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