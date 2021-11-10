Погранкомитет Белоруссии сообщил, что на границе с Польшей нашли избитых беженцев

ГРОДНО, 10 ноября. /ТАСС/. Курдские беженцы, избитые польскими силовиками, обнаружены в стихийном лагере мигрантов на белорусско-польской границе. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Без еды и воды. Что происходит в лагере беженцев на границе Польши и Белоруссии

"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия", - отмечается в заявлении.

Ссылаясь на слова пострадавших, в погранкомитете отметили, что мигрантов задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца. "Судя по многочисленным травмам на телах мигрантов, польские силовики жестоко обращались с людьми и с применением силы вытеснили их за колючее заграждение на границе с Беларусью", - проинформировали в ведомстве. Там добавили, что пострадавшим оказана необходимая помощь.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны Евросоюза обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в этой ситуации виноваты именно западные государства, из-за действий которых люди бегут от войны.