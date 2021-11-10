Глава МВД поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел и поблагодарил их за мужество, стойкость и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод.

"Благодарю личный состав за мужество, стойкость, грамотную и эффективную работу по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и свобод. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия", - сказал он в видеообращении, кадры которого показал телеканал "Россия-24".

Колокольцев выразил отдельную благодарность ветеранам ОВД, многие из которых и сегодня готовы поделиться своим опытом и дать мудрый совет. "Чтим память и преклоняемся перед подвигами товарищей, погибших на боевом посту. Они являются для нас примером доблести и отваги", - добавил он.

Глава МВД также отметил, что главным достоянием министерства являются его сотрудники, которые самоотверженно трудятся на вверенных им участках. "Абсолютное большинство сотрудников в МВД России отвечает всем необходимым критериям, беззаветно преданы своему делу, в любую минуту готовы прийти на помощь. Своей честной добросовестной службой вы укрепляете веру граждан в торжество закона", - подчеркнул Колокольцев.

День сотрудника органов внутренних дел ежегодно отмечается 10 ноября. До реформы 2011 года, когда милицию переименовали в полицию, он назывался Днем российской милиции, а с 1962 по 1991 год - Днем милиции.