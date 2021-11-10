Записать детей в кружки и секции на портале госуслуг можно в 13 регионах

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Родители в 13 регионах России получили возможность записать детей в кружки и секции на портале госуслуг. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также Республик Адыгея, Карелия и Алтай.

"Онлайн-сервис запущен в регионах, которые технически полностью готовы к предоставлению услуги. Воспользоваться ей могут те, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, где собрана сейчас информация о кружках и секциях 13 регионов. У граждан есть возможность сравнивать их между собой и подбирать на карте наиболее близкие к дому. Планируется, что в ближайшее время подключатся еще несколько субъектов, а до конца года запись через госуслуги в детские кружки и секции станет доступна уже по всей стране. Это будет еще один шаг к достижению одного из показателей национальных целей по увеличению доли социально значимых услуг, предоставляемых в электронном виде. Напомню, к 2030 году 95% из них должны предоставляться онлайн", - отметил Чернышенко.

В Минцифры добавили, что на портале госуслуг также размещена подробная информация о кружках и секциях: описание программы, адрес, имена преподавателей, расписание и так далее. Выбрать и оплатить занятия можно в том числе с помощью сертификата дополнительного образования, который выпускается на портале госуслуг автоматически.

"Благодаря введению таких сертификатов родители становятся участниками распределения бюджетных денег за счет того, что программы, на которые будет направлено большее число сертификатов, получат дополнительное финансирование как наиболее востребованные", - отметили в Минпросвещения.

Электронный сертификат дополнительного образования предоставляется детям от 5 до 18 лет. С ним ребенок может посещать предпрофессиональные, социально значимые и иные программы, в том числе в частных организациях. У сертификата есть номинал - бюджетные деньги, которыми можно полностью или частично оплатить кружок или секцию. Размер номинала определяют муниципальные власти.