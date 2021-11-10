В Северной Осетии в несколько раз выросли темпы вакцинации

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии отмечают рост темпов вакцинации в несколько раз.

"На мой взгляд, локдаун ввести невозможно. Люди потихоньку начинают приходить к вакцинации. И аналитика показывает, что у нас уровень вакцинации вырос. Раньше было 100-200 человек в день, а сейчас - 1 тыс. и больше сразу. Запас вакцины у нас есть", - сказал глава республики Сергей Меняйло в интервью ТАСС.

Между тем он отметил, что в республике выявлены граждане с фальшивыми справками о вакцинации. По словам руководителя региона, ноябрь в республике будет напряженный, после чего заболеваемость пойдет на спад.

"Коэффициент распространения коронавируса у нас за прошлую неделю ниже 1. Но мы ограничения не снимаем, так как количество выявляемых больных растет. При этом число госпитализированных становится меньше, но есть тяжелые. Мы стараемся увеличить объем тестирования, чтобы на ранней стадии выявить заражение у человека. В регион поступили 30 тыс. экспресс-тестов", - отметил Меняйло.

Для снижения заболеваемости в республике ввели обязательные QR-коды для посещения объектов массового пребывания людей.