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Гинцбург: новые волны пандемии будут наблюдаться каждые три месяца, если не прививаться

Директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи отметил, что пока коронавирус не побежден, предположив, что причиной этого может быть недостаток информации и призывов о необходимости вакцинации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будут вакцинированы как можно больше граждан и не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. Об этом в свой юбилей в интервью ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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"Откройте учебник по эпидемиологии, там четко написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология - наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили, - сказал он. - Да, можно опять посадить всех на самоизоляцию, но если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их - пятая, десятая, двадцатая".

Гинцбург отметил, что пока коронавирус не побежден, предположив, что причиной этого может быть недостаток информации и призывов о необходимости вакцинации.

"Надо выходить из порочного круга. Кстати, у нас в университете марксистско-ленинскую философию читал старый преподаватель, который делал ударение не на втором слоге, а на первом, говорил "по́рочный круг". Видимо, не вполне понимал значения слова. Но в данном случае выражение звучит очень верно", - добавил ученый. Отвечая на вопрос о том, что может быть пора "пороть", Гинцбург заявил: "Может, и стоит попробовать. А как иначе разорвать этот по́рочный круг".

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