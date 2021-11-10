Гинцбург: новые волны пандемии будут наблюдаться каждые три месяца, если не прививаться

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будут вакцинированы как можно больше граждан и не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. Об этом в свой юбилей в интервью ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Откройте учебник по эпидемиологии, там четко написано: 70% населения провакцинируется, вот и будет вам свет. Эпидемиология - наука. У нее свои законы. Если возбудитель передается воздушно-капельным путем, надо привить 70, а лучше 80% жителей, тогда эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую. Поддерживайте потом популяционный уровень и все, считайте, вы победили, - сказал он. - Да, можно опять посадить всех на самоизоляцию, но если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их - пятая, десятая, двадцатая".

Гинцбург отметил, что пока коронавирус не побежден, предположив, что причиной этого может быть недостаток информации и призывов о необходимости вакцинации.

"Надо выходить из порочного круга. Кстати, у нас в университете марксистско-ленинскую философию читал старый преподаватель, который делал ударение не на втором слоге, а на первом, говорил "по́рочный круг". Видимо, не вполне понимал значения слова. Но в данном случае выражение звучит очень верно", - добавил ученый. Отвечая на вопрос о том, что может быть пора "пороть", Гинцбург заявил: "Может, и стоит попробовать. А как иначе разорвать этот по́рочный круг".