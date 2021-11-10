Центр им. Н. Ф. Гамалеи планирует создать универсальную вакцину от ротавируса и гриппа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи планируют создать универсальную вакцину против гриппа и ротавируса, которая будет эффективно работать в течение многих сезонов. Об этом в свой юбилей в интервью ТАСС рассказал глава центра Александр Гинцбург.

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"Тестируем вакцины против ротавируса и гриппа, в том числе хотим создать универсальную вакцину, которая будет эффективна в течение многих сезонов", - рассказал он.

Гинцбург поделился, что Центр им. Н. Ф. Гамалеи кроме вакцин от ковида также ведет разработки по созданию вакцины против возбудителя туберкулеза, которая должна в ближайшее время сменить ставшую классической БЦЖ. Кроме того, есть разработки, направленные на борьбу с антибиотикорезистентностью. "Если, не дай Бог, возникнут новые вызовы со стороны патогенного мира микроорганизмов, мы тоже к ним готовы. Работы ведутся. Возможно, не так интенсивно, как со "Спутником V", но это тоже совершенно объяснимо", - заключил он.