Штормовое предупреждение объявили на севере Сахалинской области из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявлено на 11 ноября в семи северных районах Сахалинской области в связи с штормовым ветром и сильными дождями, сообщила в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

"В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - отмечено в пресс-релизе.

По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, ночью 11 ноября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского, Тымовского, Смирныховского и Поронайского районов прогнозируются дождь, ветер 15-20 м/с, на побережье 19-24 м/с. Также 11 ноября на территории Северо-Курильского района (северная группа Курильских островов, Сахалинская область) ожидается сильный дождь, ветер 22-27 м/с.

На 10 ноября было объявлено экстренное предупреждение в 13 южных и центральных районах Сахалинской области. Циклон с дождем и сильным ветром частично повредил энергоснабжение в Южно-Сахалинске, нарушил авиасообщение с курильским островом Итуруп. Из-за непогоды в областном центре рухнул козырек над входом в Сахалинский госуниверситет.