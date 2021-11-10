Мокрый снег прогнозируется в Москве вечером в среду

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Большая часть дня в Москве пройдет без осадков, но вечером ожидается мокрый снег. Об этом сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня мы еще будем находиться во власти холодного воздуха, но благодаря влиянию гребня, области повышенного атмосферного давления, у нас большая часть дня обойдется без осадков и даже будет проглядывать солнце. В таких условиях максимум, на что мы можем рассчитывать, это 0 - плюс 2 градуса в черте города и по сути своей близкие к нулю температуры на территории столичного региона. Но вечером с приближением к нам с запада теплого атмосферного фронта погода начнет меняться, облачный покров станет плотнее и пойдет мокрый снег", - сказала она. По словам синоптика, погода изменится после 20:00.

"В течение дня ветер постепенно повернет на юго-запад, он не будет сильным, но начнет крепчать вечером. Атмосферное давление высокое в первую половину дня - на уровне 760 мм ртутного столба, оно начнет немного снижаться и к вечеру составит 755 мм ртутного столба. Это где-то на 7-8 единиц выше привычных для Москвы значений. А температура близка к норме", - добавила Волосюк.