Котел, аварийно остановленный на алтайской ТЭЦ, отремонтировали и запустили

БАРНАУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Энергетики отремонтировали и запустили второй из четырех котлов на единственной ТЭЦ в городе Яровое Алтайского края, где с 1 ноября нарушено теплоснабжение. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проблемы с теплоснабжением в Яровом обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор. Первого ноября на ТЭЦ в очередной раз из-за технологической проблемы пришлось остановить один из котлов. Запустить другой не получилось. Работы одного из четырех котлов недостаточно для обеспечения нормативных температур.

"Котел №10 на Яровской ТЭЦ отремонтировали, он начал подавать тепло в сеть. Сейчас работают два из четырех котлов - №7 и №10. Температура теплоносителя в сети повышается", - говорится в сообщении.

Первого ноября в связи с технической проблемой на ТЭЦ была остановлена часть водонагревательного оборудования. В город направили тепловые пушки для обогрева соцобъектов. Проверку проводят региональная прокуратура и следственное управление СК. По словам главы региона Виктора Томенко, причиной проблем с теплоснабжением в городе стали нарушения технологического процесса, допущенные МУП "ЯТЭК" в ходе подготовки к зиме.

В 2021 году во время аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. По данным властей, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля - 120 тонн в сутки. Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника, сейчас они оцениваются в 30%. Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует до 1,5 млрд рублей. В сентябре Ростехнадзор возбудил дело после выявления нарушений при подготовке ТЭЦ к отопительному сезону.