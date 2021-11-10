В Югре за сутки коронавирусом заразились 250 человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 ноября. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) за сутки увеличилось на 250 человек, сообщил в среду региональный оперативный штаб.

По данным регионального оперштаба, последний раз в Югре 250 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки было зарегистрировано 28 октября. Нерабочие дни в Югре были с 30 октября по 7 ноября. При этом 7 ноября за сутки было зарегистрировано 258 новых заболевших с коронавирусной инфекцией.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 250 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах", - сказано в сообщении оперштаба.

Кроме того, по данным штаба, за сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерло 14 человек. В Югре такое количество умерших от COVID-19 фиксируют в пятый раз за пандемию. Первый был зафиксирован 22 октября 2021 года. Максимальное число умерших за сутки от COVID-19 - 15 человек - было зарегистрировано 6 ноября.

По данным регионального оперативного штаба, на 10 ноября за время пандемии в регионе зарегистрировано 84,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 78,2 тыс. пациентов выздоровели. С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан. С 7 сентября 2021 года, когда в ХМАО было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос примерно в 1,8 раза.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. При этом 100% персонала указанных организаций, должны быть вакцинированы. До 14 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проводить развлекательные и зрелищные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.