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Синоптик сообщила, что россиян ожидает снежная зима

По словам Елены Волосюк, последние расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Зима в России может пойти по мягкому сценарию, но при этом с большим количеством снега. Об этом сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра "Фобос" Елена Волосюк.

"Последние расчеты говорят о том, что зима может стать не такой холодной, как прогнозировалось полтора месяца назад", - сказала она.

При этом, по ее словам, ожидается много осадков. "Зима вполне может идти по более мягкому сценарию, но при этом с достаточно большим количеством осадков, с большим количеством снега", - сказала эксперт.

В октябре научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что грядущей зимой ожидаются частые оттепели и периоды сильного похолодания. Он отметил, что прогноз на зиму, который подготовил Росгидромет, по сравнению с прогнозами центров в других странах отличается более низкими температурами. Ранее он сообщал, что температура зимой, по предварительному прогнозу, в большинстве регионов европейской части России будет в пределах нормы или чуть выше.

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