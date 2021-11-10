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Пандемия COVID-19

На Урале предприниматели предложили властям ввести QR-коды в общественном транспорте

Как считают работодатели, большинство заражений коронавирусом происходит именно в результате контактов в транспорте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Предпринимательское сообщество обратилось к властям Свердловской области с предложением ввести систему QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Об этом в среду сообщил журналистам первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

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Он отметил, что работодатели заинтересованы в данных ограничениях, так как большинство сотрудников заражается коронавирусом именно в общественном транспорте. В частности, это касается тех предприятий, которые находятся в крупных городах, где нет корпоративного транспорта.

С 25 октября в Свердловской области начали действовать QR-коды в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября - учреждениях культуры, салонах красоты и санаториях. В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 9 ноября, в Свердловской области зафиксировано 163 940 случаев заражения коронавирусом, общее число выписанных достигло 146 565, умерли 7 734 человека.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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