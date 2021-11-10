В Москве на Арбате открылась уличная фотовыставка "Мексика, люди и дела"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уличная фотовыставка "Мексика, люди и дела" открылась в среду в Москве около дома №17 на улице Арбат. Она посвящена 200-летию независимости Мексики и 131-й годовщине установления российско-мексиканских дипломатических отношений, передает корр. ТАСС.

Автором выставки стал российский фотограф и путешественник Сергей Ковальчук.

Директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на открытии отметил, что Мексика - это удивительная страна с глубокой историей, прекрасной природой и великолепным искусством. "Прежде всего это страна замечательного народа, который дорожит своей историей и смотрит в будущее, - продолжил дипломат. - В этом году страна отметила 200-летие обретения независимости. Поэтому нам очень приятно сегодня здесь еще раз поздравить мексиканцев с этой немаленькой, но очень важной датой. Больше чем 130 лет поддерживаются самые добрые, тесные отношения между нашими странами и народами. Мы знаем, любим мексиканское искусство".

Посол Мексики в РФ Норма Берта Пенсадо Морено, присутствовавшая на открытии, поблагодарила МИД РФ, правительство России и власти Москвы за инициативу проведения такой фотовыставки. Она отметила, что подходы России и Мексики по многим вопросам традиционно совпадают.