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Почти 80% депутатов Мосгордумы вакцинировались от коронавируса

Привились 35 парламентариев

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 80% депутатов Московской городской думы вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду в ходе заседания столичного парламента председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"В настоящее время в Московской городской думе вакцинировано 78% депутатского корпуса - 35 человек. Среди депутатов фракции "Единая Россия" вакцинированы 100%, депутатов фракции "Яблоко" - 100%, депутатов постоянного депутатского объединения "Моя Москва" - 80%, среди депутатов фракции "Справедливая Россия" - 67%, фракция КПРФ - вакцинировано всего 30% депутатов", - сказал Шапошников.

Он уточнил, что среди депутатов, которые не входят в депутатские объединения, один депутат вакцинировался от коронавируса, второй не вакцинировался, третий не предоставляет информацию об этом. Председатель призвал коллег серьезнее отнестись к вакцинации и ревакцинации.

Сегодня в Москве действуют порядка 300 центров вакцинации, в том числе на базе городских поликлиник (100 центров), в центрах госуслуг "Мои документы" (7), частных клиниках (154), торговых центрах (12) и других популярных городских локациях, где работают выездные бригады.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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