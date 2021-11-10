Правительство поддержало введение штрафов за отождествление СССР и нацистской Германии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство дало положительный отзыв на законопроект об административных штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии, высказав при этом ряд замечаний. Текст размещен в думской электронной базе.

В частности, в кабмине предлагают включить проектируемые нормы в главу 13 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), посвященную сфере связи и информации. "Законопроектом не определены субъекты административной юрисдикции, уполномоченные рассматривать дела и составлять протоколы о проектируемых административных правонарушениях", - сказано в отзыве.

При условии доработки "правительством Российской Федерации законопроект может быть поддержан".

Авторами инициативы выступили депутаты-единороссы Елена Ямпольская и Александр Жуков, сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди. Они предложили дополнить КоАП новой статьей о штрафах за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" в ходе Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Согласно законопроекту нарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц предусмотрен штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторное правонарушение повлечет штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.