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В Чите зарегистрировали 20-летний температурный рекорд

Воздух в городе прогрелся до семи градусов

ЧИТА, 10 ноября. /ТАСС/. Метеорологи зарегистрировали в Чите температурный рекорд, который побил показатели 20-летней давности - семь градусов тепла. Об этом в среду сообщило Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"9 ноября в Чите температура ночью понижалась до минус 11 градусов, а днем максимальная температура достигла плюс семи градусов, перекрыв суточный максимум температуры плюс 6,7 градуса, наблюдавшийся в 2001 году", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, Забайкалье сейчас находится в теплой воздушной массе, в итоге среднесуточная температура воздуха в большинстве районов края на 10-13 градусов выше средних климатических значений.

По прогнозам синоптиков, теплая погода сохранится до конца недели.

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РоссияЗабайкальский край
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