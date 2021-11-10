В Челябинской области приостановили вакцинацию иностранцев из-за нехватки "Спутника Лайт"

ЧЕЛЯБИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Нехватка препарата "Спутник Лайт" стала причиной приостановки вакцинации иностранцев в Челябинской области. Информацию об этом в среду подтвердили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

"В Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере проводится вакцинация иностранных граждан вакциной "Спутник Лайт". На данный момент вакцинация приостановлена в связи с нехваткой данного препарата на территории всей России", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что заявка на вакцину для иностранных граждан уже отправлена. Как только очередная партия поступит в регион, вакцинация будет продолжена.

По данным областного Минздрава на 10 ноября, всего в Челябинской области зарегистрировано 116 246 случаев заражения коронавирусом (плюс 572 новых подтверждения за минувшие сутки). 92 477 пациентов выздоровели, продолжают лечение 17 914. В регионе действуют ограничения: обязательный масочный режим, соцдистанцирование, усиление санитарных правил. Посетители торговых центров обязаны иметь QR-код.