Мурашко призвал занимать более жесткую позицию в борьбе с ковидом и в вопросе вакцинации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Жесткую позицию необходимо занимать в борьбе с коронавирусной инфекцией, в том числе в вопросе вакцинации. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы должны занимать сегодня в борьбе с инфекцией достаточно жесткую позицию. Эта жесткая позиция должна быть в вакцинации населения", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее министр отмечал, что темпы вакцинации в стране остаются низкими. "Вакцинация каждого человека принципиальна", - добавил он.

По его словам, 53% взрослого населения сделали первую прививку от ковида. Для достижения коллективного иммунитета этот показатель должен достичь 80%, или более 90 млн человек.