Якушев: вакцинация еще 2,5 млн жителей Урала сформирует коллективный иммунитет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Вакцинация 2,5 млн жителей регионов Уральского федерального округа (УФО) необходима для формирования коллективного иммунитета от коронавируса, сообщается в среду на сайте полпреда президента России в УФО Владимира Якушева.

"[Полпред] Владимир Якушев отметил, что темпы вакцинации растут, однако для формирования коллективного иммунитета требуется вакцинировать еще 2,5 млн человек. Поэтому важно не только организовать пропускную систему, но и отладить жесткий контроль соблюдения ограничительных мер: масочного режима, социальной дистанции, проверки QR-кодов", - говорится в сообщении.

Отмечено, что систему QR-кодов необходимо наладить перед новогодним ажиотажем. Контролирующим органам нужно аккуратно использовать штрафы для стимулирования предпринимателей соблюдать антиковидные меры. В УФО с населением более 12 млн человек уже вакцинировано свыше 4 млн человек.

"Нужно находиться в постоянном диалоге с бизнес-сообществом и работать как единая команда. Разъяснять предпринимателям, как организовать пропускные системы, как обучить сотрудников под эту задачу. Надо понимать, что система QR-кодов - это надолго. И чем быстрее и организованнее мы подстроимся под новую реальность, тем эффективнее пройдем этот период и тем быстрее сможем сформировать коллективный иммунитет", - приводятся в сообщении слова полпреда.