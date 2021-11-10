Один из первых компьютеров Apple продали за $400 тыс. на аукционе в США

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Один из 200 компьютеров модели Apple-1 1976 года производства во вторник был продан на аукционе в штате Калифорния за $400 тыс. Об этом в среду сообщило Agence France-Presse.

Отмечается, что компьютеры этой модели были собраны лично основателями компании Apple Стивом Возняком и Стивом Джобсом в 1976 году. 175 из 200 единиц Apple-1 были проданы. По оценкам, к настоящему моменту по всему миру в рабочем состоянии сохранилось около 20 компьютеров. На сайте аукциона указывается, что системный блок выполнен из дерева, произрастающего на Гавайях. К нему прилагается монитор Panasonic 1986 года.

Выставленный на продажу лот находился в собственности лишь двух человек. Его первым владельцем был американский профессор, который преподавал программирование, в 1977 году он продал компьютер одному из своих студентов. "Он собирался купить Apple-II и отдал мне его за $650. Конечно, никто не думал, что компьютер будет выставлен на аукционе", - рассказал бывший владелец. В 1976 году новый Apple-1 стоил $666,66, такой ценник был выставлен, в том числе, потому что "Стив Возняк любит красивые числа".

Ожидалось, что стоимость лота могла вырасти до $600 тыс. В 2013 году Apple-1 на аукционе в Германии был продан за $671 тыс. В 2014 году компьютер этой модели был продан в Нью-Йорке за $905 тыс., отмечает вещательная корпорация Би-би-си.

Компания Apple была основана 1 апреля 1976 года, для финансирования предприятия Джобс продал свой автомобиль, а Возняк - дорогой калькулятор. Apple-1 - первый компьютер компании и один из первых персональных компьютеров в мире, доступных широкому кругу потребителей.

Сейчас Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.