Число классов на удаленке на Ямале снизилось в 30 раз после каникул

ТАСС, 10 ноября. Ученики семи классов в шести школах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) переведены на дистанционное обучение из-за случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции. Две недели назад, до каникул, на удаленке находилось в 30 раз больше классов и 4,7 тыс. школьников, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства в среду.

"В октябре по состоянию на 22 число в округе было переведено на дистанционное обучение 214 классов в 51 школе, 4 713 обучающихся. Сегодня в регионе переведены на дистанционное обучение семь классов в шести школах, 136 обучающихся", - говорится в сообщении.

В учреждениях принимаются повышенные меры безопасности: регулярная дезинфекция, температурный контроль.

Осенние каникулы на Ямале начались на неделю раньше для предотвращения распространения ковида и продлились с 25 октября по 6 ноября.

Всего на Ямале выявлено более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние месяцы в регионе регистрируют более 100 заразившихся каждые сутки, за последние выявлено 148 случаев. В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. С 25 октября действует система пропуска по QR-кодам в культурные, досуговые и спортивные заведения. В регионе запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия и работа заведений общепита по ночам.