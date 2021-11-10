В Москве установили новые социальные выплаты спасателям и пожарным с 1 января 2022 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали изменения в закон о пожарной безопасности и о статусе спасателей, которые устанавливают новые ежемесячные социальные выплаты столичным спасателям и пожарным с 1 января 2022 года. Соответствующее решение принято в среду в ходе заседания столичного парламента.

Документ устанавливает в качестве дополнительной меры социальной поддержки ежемесячную социальную выплату спасателям (по достижении 15 лет выслуги и возраста 40 лет) и пожарным (25 лет выслуги и возраста 50 лет) Москвы, которая будет выплачиваться независимо от пенсии. Размер ежемесячной социальной выплаты устанавливается правительством Москвы, при этом редактор законопроекта - председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов - предлагает установить выплату в размере прожиточного минимума пенсионера - порядка 14 тыс. рублей на данный момент.

"С 1 января следующего года правительство Москвы готово будет обеспечить эти выплаты", - сообщил в ходе заседания Щитов.

Также изменения устанавливают, что противопожарная служба Москвы не оказывает никаких платных услуг: согласно федеральному закону для этого необходимо формировать отдельные подразделения, которые могут оказывать такие услуги. Кроме того, одобренный документ приводит столичное законодательство в соответствие с федеральным.

Как сообщил ТАСС Щитов, более 40% всех пожаров на территории Москвы ликвидируют городские подразделения противопожарной службы, около 60% - подразделения Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. "Планируется, что к 2023 году московские пожарные будут осуществлять тушение 50% пожаров, наравне с силами МЧС. При этом объем гарантий социальных прав пожарных противопожарной службы города Москвы существенно отличается от гарантий пожарных федеральных подразделений", - объяснил Щитов.

Он отметил, что федеральным законом о страховых пенсиях установлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости для лиц, проработавших не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС России и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста. Также на досрочное назначение страховой пенсии могут претендовать мужчины и женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 25 лет на должностях государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) МЧС России.

"Пожарные и спасатели подразделений, созданных и финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, таких возможностей не имеют, хотя работают в тех же условиях ежедневного риска для жизни и здоровья. Нашим законопроектом мы хотим минимизировать сложившийся дисбаланс в части социальных гарантий", - объяснил Щитов.