Москвичи смогут обновить личные данные для получения социальных выплат на портале mos.ru

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы, получающие социальные выплаты, могут онлайн передать информацию в органы соцзащиты об изменениях банковских реквизитов и личных данных на портале mos.ru. Об этом сообщается в среду на информационном сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы активно занимаемся переводом услуг в электронный вид - только в текущем году уже восемь услуг в сфере социальной защиты переведены в онлайн-формат, а с 10 ноября запускается новый сервис - передача сведений в органы соцзащиты об изменении банковских реквизитов и личных данных. Благодаря этому сервису получатели социальных услуг смогут проинформировать об изменениях банковских реквизитов для перечисления социальных выплат и личных данных: фамилии, имени, отчества, состава семьи и так далее. Раньше для внесения актуальной информации москвичам нужно было лично обращаться в центры госуслуг. Теперь же сделать это можно онлайн на портале mos.ru", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

По ее словам, в год это избавит москвичей от около 200 тыс. обращений в МФЦ. "Один из ключевых векторов нашей работы - не только расширить возможности получения различных видов помощи, но и сделать способ их получения максимально доступным", - добавила заммэра.

Раньше москвичи, получающие городские выплаты и другие меры социальной поддержки, могли сообщить об изменении личных данных и реквизитов только при посещении центра госуслуг. Для этого нужно было предоставить документы, в которые внесены изменения, и написать заявление. Теперь при заполнении электронного заявлении достаточно указать свои данные и выбрать причину обращения.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно на портале mos.ru зайти в каталог услуг для жителей и выбрать раздел "Социальная поддержка". Далее в подразделах "Карты москвича и документы, дающие право на льготы", "Пенсионерам" или "Семьи с детьми, беременным" выбрать "Передача в органы соцзащиты сведений об изменении банковских реквизитов и личных данных". Пользователь может сообщить сразу о нескольких изменениях, как в отношении себя, так и своих несовершеннолетних детей.

Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней. Результат поступает в личный кабинет на портале mos.ru, а также высылается на электронную почту.