Роскомнадзор начал процедуру внесения Netflix в российский реестр аудиовизуальных сервисов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix, локализованный в России, внесут в реестр аудиовизуальных сервисов, процедура уже запущена. Об этом заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций РКН Евгений Зайцев.

"В Netflix мы направили соответствующий запрос. И ждем информацию, то есть процедура начата", - заявил Зайцев на круглом столе в Общественной палате РФ.

Ранее российские видеосервисы потребовали равных условий для себя и Netflix. По данным газеты "Ведомости", Ассоциация интернет-видео (АИВ), объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры, - IVI, Okko, Megogo и т. д., - обратилась к Роскомнадзору с просьбой провести проверку локализованной в России версии сервиса Netflix. Участники АИВ считают, что "русский Netflix" уже посещают более 100 тыс. пользователей в день, а значит, он должен быть включен в реестр аудиовизуальных сервисов и выполнять все требования российского законодательства.

Ассоциация также требовала включение и других иностранных АВС.

В реестр включены, в том числе IVI, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, SPB TV Россия, Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", МТС ТВ, "НТВ ПЛЮС", Первый канал, "Смотрим", "Триколор кино" и "ТВ онлайн".