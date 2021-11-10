Состояние дорог и проблемы ЖКХ стали главными темами обращений в ЦУР Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Состояние дорог и проблемы ЖКХ стали главными темами обращений в Центр управления регионом (ЦУР) Свердловской области за первый год его работы, сообщил ТАСС в среду директор ЦУР Илья Захаров. Всего в центр с момента открытия поступило более 40 тыс. обращений от жителей региона.

"Обращения, касающиеся состояния дорог, составили 23% от общего объема, проблемы ЖКХ затронули в своих сообщениях 22% жителей, благоустройства - 18%, медицины - 9%, вопросы борьбы с коронавирусом волновали 7,5% обратившихся в центр", - сообщил Захаров.

По его словам, если в декабре 2020 года, к моменту начала работы ЦУР, в месяц поступало около 2,8 тыс. обращений, то сейчас - более 4 тыс., а среднее время ответа сократилось почти в два раза, составив 3 часа 55 минут. С официальных аккаунтов органов власти в декабре прошлого года поступало до 2% инцидентов, сейчас показатель увеличился почти в 20 раз.

Захаров добавил, что за год работы свердловский ЦУР помог больным Екатеринбурга с получением генно-инженерных препаратов, выдача которых нарушилась из-за пандемии, также содействовал увеличению количества рейсов по маршруту Серов - Сотрино на севере региона, решил вопрос с оплатой проезда к месту лечения и обратно мальчика с редким заболеванием, помог получить компрессионный трикотаж ребенку-инвалиду. ЦУР Свердловской области открылся в ноябре 2020 года.