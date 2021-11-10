Роспотребнадзор сообщил о снижении числа новых случаев ВИЧ в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стабилизация эпидемического процесса по ВИЧ, а также стойкая тенденция к снижению числа новых случаев инфицирования среди горожан наблюдается в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в целях раннего выявления ВИЧ-инфекции каждый год в Москве проходят обследования более 5 млн человек. Ежегодно увеличивается число лиц, прошедших обследование на антитела к ВИЧ, что помогает медикам выявлять заражение на ранних стадиях и вовремя назначать лечение.

"В столице наблюдается стабилизация эпидемического процесса со стойкой тенденцией к снижению числа новых случаев инфицирования ВИЧ у москвичей. Это стало возможным благодаря системе мер, в том числе направленных на рост уровня осведомленности и грамотности населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Москве достигнут уверенно контролируемый и более благоприятный уровень эпидемической обстановки по ВИЧ-инфекции по сравнению со многими мегаполисами развитых стран и другими регионами России. "Современная медицина предлагает системное лечение ВИЧ-инфекции. И если человек, инфицированный ВИЧ, регулярно наблюдается у врача, принимает антиретровирусную терапию, то может поддерживать свой иммунитет и здоровье достаточно долго", - добавили в управлении.

В административных округах Москвы и на базе Московского городского центра борьбы со СПИД функционируют кабинеты профилактики ВИЧ-инфекции, обеспечивающие бесплатное, добровольное, анонимное консультирование и тестирование граждан. В пресс-службе напомнили, то определить наличие ВИЧ-инфекции по внешним признакам невозможно, единственный достоверный способ - сделать тест.