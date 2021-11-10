Директор Александра Серова анонсировал выписку певца из больницы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российского певца Александра Серова, госпитализированного с коронавирусом, выпишут из больницы в среду или в четверг. Об этом сообщил ТАСС его директор Александр Федорков.

"Выписка сегодня или завтра", - сказал он.

Серов уже более месяца находится под наблюдением врачей. По данным "Комсомольской правды", 67-летний певец был госпитализирован с коронавирусом и большим поражением легких. На прошлой неделе Федорков сообщил ТАСС, что результат теста артиста на коронавирус отрицательный.

Серов - исполнитель таких хитов, как "Ты меня любишь", "Как быть", "Мадонна", "Я люблю тебя до слез".