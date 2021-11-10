Электроснабжение в Псковской области, нарушенное непогодой, восстановили

ПСКОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей в Псковской области, где из-за непогоды без света оставались 1 700 человек, восстановлено, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"В Псковском филиале ПАО "Россети Северо-Запад" отменен режим повышенной готовности. Массовые отключения в области закончились", - отмечается в сообщении.

На территории региона продолжают идти снег и дождь. По данным пресс-службы, в связи с погодными условиями возможны единичные отключения электроэнергии.