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Почти 70% жизненно важных препаратов производятся в России

Список этих лекарств включает в себя 788 наименований

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Почти 70% препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) производятся в России. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Страна должна иметь систему производства полностью, от разработки до производства, и сегодня это как никогда актуально. Почти 70% списка ЖНВЛП сегодня производится в России, в том числе открываются заводы по производству гормональных препаратов, моноклональных антител, если бы сегодня этого в стране не было, поверьте, у нас бы ситуация была совершенно другая. Мы сегодня крепкая и серьезная страна, которая умеет разрабатывать и производить, мы стремимся в лидеры", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Список ЖНВЛП сегодня включает в себя 788 наименований, в частности вакцины против коронавирусной инфекции.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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