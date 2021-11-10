В России заработал профориентационный сервис для школьников

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Профориентационный сервис для школьников запущен в среду в рамках всероссийской акции "Время карьеры". Он включает в себя более 2 300 профессий, сообщила в среду пресс-служба АНО "Россия - страна возможностей".

"В большом разнообразии профессий легко запутаться и пропустить действительно актуальные направления. Преимущество нового сервиса от проекта "Время карьеры" - систематизация данных по 2 300 профессиям, благодаря чему каждый школьник сможет легко найти подходящие предложения в 30 категориях или с помощью поиска", - приводит пресс-служба слова заместителя гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Агафонова.

Навигатор профессий собрал информацию о различных областях деятельности и возможностях, которые предлагают работодатели. Среди наиболее широко представленных профессий, в частности, специальности в промышленном производстве, электроэнергетике, транспорте, медицине, медиа и космической отрасли.

В рамках сервиса доступны также видео от работодателей, в которых специалисты российских компаний делятся опытом и рассказывают об актуальных карьерных траекториях. Сервис составлен специалистами Уральского федерального университета при поддержке HR-специалистов ведущих российских компаний.