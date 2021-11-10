Новосибирские власти планируют ввести QR-коды на фуд-кортах в торговых центрах

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, где с 12 ноября начнет работу система QR-кодов при посещении кафе и ресторанов, планируют в дальнейшем распространить эту меру на фуд-корты в торгово-развлекательных центрах. Для этого в ближайшее время будет проведена встреча с представителями ТЦ, сообщил журналистам в среду министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.

"Мы понимаем, что фуд-корт - это зона сосредоточения людей, особенно для молодежи. <...> Поэтому здесь мы, безусловно, с торговыми центрами проговорим эту процедуру, надеюсь, они с пониманием отнесутся к нам, и мы все-таки эти зоны выделим и будем требовать там QR-код", - сказал он.

В Новосибирской области ежедневно выявляются около 400 новых случаев COVID-19. За период нерабочих дней темпы распространения инфекции в области снизились с 19 до 15%, заявляли в территориальном управлении Роспотребнадзора. С 12 октября в регионе введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях - не более 50%. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий, с 12 ноября предъявить код будет нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. По данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 74 356 случаев коронавируса (+394 за сутки), из них 7 401 - у детей. 54 935 человек выздоровели (+162 за сутки).