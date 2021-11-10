В Астраханской области введут QR-коды для посещения торговых центров с 13 ноября

АСТРАХАНЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Посещение торговых или торгово-развлекательных центров в Астраханской области с 13 ноября потребует предъявление QR-код с информацией о полной вакцинации от COVID-19, а также удостоверение личности. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

"В связи с непростой эпидобстановкой приходится снова усиливать ограничительные меры. <…> Ограничения вводим пока на месяц - с 13 ноября по 12 декабря. В этот период граждане 18+ при посещении торговых или торгово-развлекательных центров должны будут предъявить QR-код с информацией о полной вакцинации от ковида, а также удостоверение личности", - написал губернатор.

Бабушкин добавил, что при наличии противопоказаний к вакцинации необходимо показать медотвод, заверенный лечащим врачом и заведующим поликлиникой. Без предъявления QR-кода и справок в ТЦ можно будет пройти только для вакцинации в соответствующих пунктах, уточнил губернатор.

"Ситуация стабильная, но тяжелая, и иначе сейчас нельзя. Это решение мы детально обсудили на рабочей группе по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого, рекомендуем работодателям по максимуму ограничить проведение очных мероприятий. Семинары, тренинги, совещания должны проходить дистанционно", - добавил Бабушкин.

По данным оперштаба Астраханской области на среду, в регионе зарегистрировано 69 093 случая заражения COVID-19, на лечении находятся 1 511 человек (плюс 257 за сутки). Умерло 2 078 человек. Вакцинировано от коронавирусной инфекции с начала пандемии 384 697 человек (оба этапа иммунизации прошли 315 804 человека). На сегодняшний день в госпиталях региона свободно 28% коечного фонда.