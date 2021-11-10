Более 2 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более 2 млн человек в Московской области, в том числе свыше 500 тыс. детей, прошли вакцинацию от гриппа, сообщила в среду пресс-служба Минздрава региона.

"Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Прививку от гриппа в регионе сделали уже более 2 млн человек, из которых более 505 тыс. - дети. Я призываю всех, кто еще по каким-либо причинам не прошел вакцинацию, сделать прививку, особенно жителей старшего возраста и с хроническими заболеваниями", - привели в пресс-службе слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В Минздраве отметили, что в Подмосковье поступают современные отечественные вакцины. Сделать прививку жители региона могут в поликлиниках, мобильных комплексах, торговых центрах и МФЦ. Перед вакцинацией терапевт или педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Процедура не займет более 15 минут.

Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал Госуслуг, по телефону 122 или в поликлинике. Предприятия могут подать онлайн-заявку на проведение выездной вакцинации от гриппа. Для этого нужно заполнить форму на сайте https://privivka.mz.mosreg.ru/.