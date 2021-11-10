Главной новогодней елкой России станет 90-летнее дерево из Подмосковья

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ель из подмосковного Щелкова украсит Кремль на Новый год. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, дерево выбрано из нескольких десятков "конкурсантов".

"В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково", - рассказала Крылова. По ее словам, возраст дерева составляет 90 лет, высота - около 28 м, диаметр ствола - 56 см, а размах нижних ветвей - порядка 10 м.

Пресс-секретарь отметила, что спилить елку и доставить ее в Кремль планируется в середине декабря.

Крылова напомнила, что каждый год Управление делами президента РФ организует поиски главного символа нового года. На этот раз они продлились несколько месяцев. "Отбор проходит в соответствии со строгими параметрами: форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид", - перечислила она. Пресс-секретарь добавила, что еще одним критерием является место, где растет дерево - к нему должен быть легкий подъезд техники для подготовки ели к переезду в центр Москвы.