Путин поздравил Гинцбурга с юбилеем

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александра Гинцбурга. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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"Вас по праву считают выдающимся ученым, достойным продолжателем великих подвижнических традиций отечественной школы микробиологии и эпидемиологии. Вы много и увлеченно трудитесь, объединяете коллектив знаменитого Центра Гамалеи вокруг важных, востребованных задач, заряжаете коллег своей поистине неиссякаемой энергией. Результаты ваших фундаментальных исследований и инновационных разработок имеют большое научное и практическое значение", - говорится в телеграмме.

"И конечно, самого глубокого признания заслуживает ваш уникальный личный вклад в создание первой в мире зарегистрированной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, которая за прошедшее время убедительно доказала свою эффективность", - добавил глава государства.

Гинцбург родился 10 ноября 1951 года. В настоящее время он является одним из ведущих российских специалистов в области молекулярной биологии и генетики патогенных организмов. Помимо теоретических исследований руководил разработкой противовирусного препарата "Циклоферон", вакцин от лихорадки Эбола и нового коронавируса. Автор более 300 научных трудов.

"Спутник V" был зарегистрирован в России 11 августа 2020 года, став первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. На данный момент препарат зарегистрирован в 70 странах с общим населением 4 млрд человек.