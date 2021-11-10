Фельдшеры больницы скорой помощи в Кургане получат доплаты в размере 10 тыс. руб.

ТАСС, 10 ноября. Фельдшеры больницы скорой медицинской помощи в Кургане (БСМП), где ранее сотрудники заявили об увольнениях, получат доплаты в размере 10 тыс. рублей. Также рассматривается возможность предоставить медикам компенсацию за аренду жилого помещения и субсидию на погашение ипотечного кредита, сообщили в среду на официальном Едином портале медучреждений Курганской области со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

"В целях поддержки медперсонала, руководство Курганской больницы скорой медицинской помощи с октября 2021 года ввело доплату фельдшерам бригад скорой помощи. За работу в усиленном режиме им начислят дополнительные 10 тысяч рублей. Департамент здравоохранения Курганской области вносит изменения в нормативно-правовые акты региона, которые предусматривают выплату подъемного пособия фельдшерам в 2022 году. Также предлагается предоставить им компенсацию за аренду жилого помещения и субсидию на погашение ипотечного кредита", - говорится в сообщении.

По данным департамента здравоохранения региона, больница функционирует в штатном режиме, экстренная помощь выездными бригадами скорой медпомощи оказывается жителям в полном объеме: в смену на выезды отправляют по 25 бригад скорой помощи, возможен вывод до 31-й бригады. К работе в качестве медсестер "скорой" привлекли студентов четвертого курса Курганского базового медицинского колледжа.

"Семь молодых фельдшеров Курганской больницы скорой медицинской помощи перейдут на работу в инфекционные госпитали города Кургана, в которых лечат пациентов с коронавирусом. Бывшие студенты Курганского базового медицинского колледжа отработали на "скорой" по 2-3 месяца. Сотрудники Департамента здравоохранения Курганской области встретились с медиками, решившими сменить место работы. Фельдшеры сообщили, что не исключают возможности вернуться к скорой помощи после окончания работы в инфекционных отделениях", - говорится в сообщении.

Ранее в местных СМИ сообщили о якобы массовых увольнениях в больнице ввиду тяжелого графика работы и низкой оплаты труда. Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе правительства региона, заявления об увольнении написали несколько фельдшеров, с каждым была проведена встреча, предложены варианты трудоустройства. Часть сотрудников приняла решение перейти в инфекционные госпитали.