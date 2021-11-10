Екатерина Мизулина призвала регулировать онлайн-кинотеатры по аналогии со СМИ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Все нормы, которые регулируют работу СМИ и видеотрансляций, необходимо распространить также на онлайн-кинотеатры и кабельные каналы, чтобы обезопасить детей от нежелательного контента, кроме того, пользователи онлайн-площадок должны проходить верификацию возраста. Такое мнение выразила член комиссии ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Озвучен уже целый ряд предложений, и от Роскомнадзора, и от комитета Госдумы. Если кратко свести их воедино, то по сути есть три варианта решения проблемы. Во-первых, это вариант, который предлагает Роскомнадзор, - то есть, все нормы, которые работают по отношению к средствам массовой информации и видеотрансляциям, нужно распространить на онлайн-кинотеатры и кабельные каналы. Второй вариант - полная верификация возраста пользователя через разные варианты, например через госуслуги, или по аналогии с тем, как это действует с системами каршеринга, когда нужно загрузить документ и свою фотографию с этим документом, подтверждая свой возраст. Это, конечно, сложный вариант, но он тоже существует", - сказала Мизулина в рамках круглого стола на тему "Законодательное регулирование деятельности онлайн-кинотеатров".

Мизулина также обратила внимание на проблему рекомендательных алгоритмов, которые существуют на онлайн-площадках. "Мы знаем, что в Госдуме уже обсуждается законопроект, который заставит площадки как минимум информировать пользователей о том, что им предлагается информация на основе анализа данных, и, может быть, у пользователей будет возможность отказаться от рекомендательных алгоритмов. Но, конечно, мы считаем, что в целом необходимо <...> эти рекомендательные алгоритмы отключить полностью для детей до 14 лет на всех онлайн-площадках - не только в онлайн-кинотеатрах, но и в социальных сетях", - подчеркнула она.