Песков: сведения о новых видео с пытками в колониях будут рассматриваться

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Информация о новых видео с пытками в колониях будет рассматриваться, проверки идут, пока рано говорить об их результатах. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что лично президент РФ "каждый отдельный эпизод [с видео о пытках] не может держать под своим вниманием". "Это скорее прерогатива тех органов, которые осуществляют проверки", - заключил Песков.

Некоторое время назад портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько аналогичных видео.