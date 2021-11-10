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Песков: решений об обязательной вакцинации от ковида на федеральном уровне не принималось

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что не поддерживает идею обязательной вакцинации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Виталий Невар/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне до сих пор не принималось, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцина от ковида должна быть включена в национальный календарь прививок, а после этого стать обязательной к введению.

Ранее в интервью "Российской газете" Гинцбург говорил о том, что пандемия кончится, когда 70-75% населения Земли будут вакцинированы. Для этого, по его мнению, вакцина от ковида должна быть введена в национальный календарь прививок, а вакцинация должна быть обязательной.

9 ноября было выпущено постановление главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой о том, что обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет и для лиц с хроническими заболеваниями вводится в Санкт-Петербурге.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса, так как любую "обязательность" можно обойти. При этом он обращал внимание на то, что в соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Глава государства подчеркивал, что необходимо не навязывать вакцинацию, а убеждать людей, что прививка лучше болезни.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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