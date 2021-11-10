Песков: возможность сохранения QR-кодов для россиян после пандемии не рассматривается

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Возможность сохранения QR-кодов для россиян после пандемии не рассматривается, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Нет, не рассматривается", - ответил он на вопрос, рассматривается ли в Кремле вероятность сохранения QR-кодов после пандемии, например, для отражения информации из цифрового паспорта здоровья или гражданского паспорта.

Песков пояснил, что такая возможность не рассматривается, "потому что пока никто не может прогнозировать, когда пандемия закончится".

Ранее полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев заявил, что система QR-кодов - это надолго.

QR-коды стали вводиться в отдельных регионах России для подтверждения факта вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания.