В Минздраве пояснили слова Мурашко об уголовной ответственности для врачей-антиваксеров

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Медицинские работники, выступающие против вакцинации от коронавирусной инфекции и распространяющие некорректную информацию, ставят под угрозу жизни граждан. Об этом в среду ТАСС сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, поясняя выступление Михаила Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

"Говоря о некорректном поведении отдельных медицинских работников, выступающих против вакцинации и распространяющих некорректную информацию, в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья министр подчеркнул, что такое поведение ставит под угрозу жизни и здоровье граждан. При этом на предложение депутатов о необходимости внесения изменений в законодательство, в том числе в Уголовный кодекс, министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", - пояснил Кузнецов.

Ранее Мурашко заявил, что в РФ есть методы борьбы с антивакцинными движениями, в том числе среди медработников, в частности существуют специальные статьи в уголовном законодательстве. Однако в некоторых СМИ распространилась информация о том, что глава Минздрава якобы предложил привлекать врачей-антипрививочников к уголовной ответственности.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в интервью ТАСС заявил, что обеспокоен тем, что некоторые медицинские работники причастны к распространению поддельных сертификатов о вакцинации от ковида. Он также выразил надежду на то, что кампания по борьбе с подделками будет успешной.