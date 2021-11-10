В Югре разработали приложение для проверки подлинности QR-кодов

"В Югре разработано специальное приложение, позволяющее проверять подлинность QR-кодов, показываемых гражданами на входе в организации. Тем самым планируется пресечь попытки тех жителей, которые желают воспользоваться фальшивыми QR-кодами и попасть в различные заведения, обойти действующие ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса", - сказал собеседник агентства.

По его словам, приложение автоматически сравнивает адрес сайта с QR-кода с сайтом "Госуслуги". "Если выясняется, что они не совпадают, то у проверяющего появится об этом уведомление и тем самым будет пресечена попытка войти внутрь по фальшивому коду. Дополнительно в сервисе проверки используются алгоритмы на выявление дубляжей QR-кодов, а также случаи передачи QR-кодов иным лицам. Приложение разработано в ходе реализации нацпроекта "Цифровая экономика", - сказал Ципорин.

С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза. По данным регионального оперштаба, на 10 ноября в регионе зарегистрировано 84,7 тыс. случаев коронавирусной инфекции, 78,2 тыс. пациентов выздоровели, 1 475 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга, гостиниц, общепита. При этом 100% персонала указанных организаций должны быть вакцинированы. До 14 ноября подросткам до 16 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещены развлекательные мероприятия. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты до конца года. Введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.