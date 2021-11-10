Ученые обнаружили две мощные вспышки на Солнце по кольцам деревьев с Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Дендрохронологи проанализировали годичные кольца лиственниц с Ямала и выяснили, что 7 и 9 тыс. лет назад произошли сильные солнечные вспышки. События такой же мощности в современности могут привести к глобальным катаклизмам, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН, научный сотрудник УрФУ, доктор биологических наук Рашит Хантемиров.

"В этом году анализ радиоуглерода в некоторых годичных кольцах выявил две сильнейшие солнечные вспышки, которые произошли очень давно, одна из них в 5 259 году до н.э. <…> И еще одна вспышка произошла девять с лишним тысяч лет назад", - сказал он. В пресс-службе Уральского федерального университета ТАСС пояснили, что исследования проводились именно на лиственницах.

По словам ученого, из этого следует, что для человечества существует еще одна угроза. Ранее, 7-9 тысяч лет назад, вспышки практически не приводили к серьезным изменениям, поскольку не было электричества, интернета и космических аппаратов.

"Случись сейчас такая солнечная вспышка, это все "накроется" и случится глобальный катаклизм. Одна из угроз, к которой тоже надо быть готовым. Случаются такие вспышки раз в несколько сотен лет", - сказал Хантемиров.

Об исследованиях уральских дендрохронологов

На полуострове Ямал самые массовые в мире захоронения полуископаемых деревьев. Древесная растительность периода голоцена (последние 12 тыс. лет, период после последнего оледенения) является наиболее подходящей для изучения климатогенной динамики: каждое годичное кольцо деревьев хранит память о том, каким был год и что происходило вокруг. В экстремальных условиях деревья чутко реагируют на ежегодные изменения, поэтому климат Ямала подходит для создания длительной и информативной древесно-кольцевой хронологии.

Ученые лабораторий УрО РАН и УрФУ работают над созданием хронологии за последние 10 тыс. лет. Им уже удалось построить непрерывную древесно-кольцевую хронологию длительностью 8 768 лет (с 6 748 года до н. э. по 2019 год) по деревьям, остатки которых они обнаружили в речных и торфяных отложениях полуострова Ямал. Эта хронология входит в число самых длительных хронологий мира.