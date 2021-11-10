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Пандемия COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора заявил, что большинство регионов России прошли пик по ковиду

Во многих крупных регионах эпидемиологическая ситуация постепенно стабилизируется

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в беседе с ТАСС выразил надежду, что большинство российских регионов прошли пик по заболеваемости COVID-19.

"Безусловно, введение нерабочих дней дало положительный эффект, и нам все же удалось разорвать цепочки заражений. Мы видим, что в большинстве регионов темпы прироста новых случаев замедлились. Многие крупные регионы постепенно выходят на этап стабилизации. <…> Хочется надеяться, что пик заболеваемости большинство регионов прошли", - сказал он.

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