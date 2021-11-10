Псковский губернатор привился от коронавируса

ПСКОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 61 тыс., сделал прививку, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Псковской области привился от COVID-19", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 60 925, 52 499 человек выздоровели, 962 умерли. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.

В новость внесена правка (13:52 мск) - добавлены имя и фамилия губернатора Псковской области