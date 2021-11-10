В Минздраве Калининградской области отметили стабилизацию ситуации с ковидом в регионе

"Мы так очень аккуратно и с легким чувством страха говорим о некой стабилизации, потому что те противоэпидемические мероприятия, которые приняты, те методы, с точки зрения своевременной диагностики, разобщения путей передачи [коронавируса], они дают свои эффекты", - сказал Кравченко, заметив при этом, что ситуация с коронавирусом в области все еще остается напряженной.

Он отметил, что сейчас в стационарах области пациенты с ковидом и пневмониями занимают 2 тыс. коек, тогда как в периоды пиковых нагрузок эта цифра превышала 2 300. На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), по его словам, находятся 83 человека, 1 тыс. человек - на кислородной поддержке. "Это уже положительный тренд, который мы видим. <...> С тяжелыми формами [заболевания] госпитализируются за последние несколько дней меньше. Это тоже нам вселяет определенный оптимизм", - сказал министр.

Режим нерабочих дней действовал в регионе с 28 октября по 7 ноября. Была остановлена плановая первичная медико-санитарная и специализированная медпомощь, в том числе стационарная. С 8 ноября возобновили работу торговые центры с непродовольственными товарами и предприятия общепита, которым разрешено принимать посетителей с 06:00 до 23:00. Детские сады заработали в штатном режиме, ученики младших классов начали очные занятия в классах. Другие школьники до 15 ноября остаются на дистанционном обучении. Студенты средних учебных заведений также продолжают учиться удаленно.

До февраля 2022 года продолжает действовать система QR-кодов. Она распространена на посещение предприятий общепита, торгово-развлекательных центров, фитнеса, организаций культуры и кинотеатров. Для заселения в гостиницы также требуется предъявления QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или результата ПЦР-теста. Как отмечают в областном правительстве, меры приняты, в том числе, для привлечения внимания пожилых людей и студентов к вакцинации от коронавируса, школьников - от гриппа.