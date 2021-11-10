Матвиенко призвала сенаторов вакцинироваться от коронавируса, подавая пример россиянам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сенаторы должны вакцинироваться от коронавируса, подавая россиянам пример и противодействуя антипрививочникам. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы должны подавать пример для наших граждан. Мы призываем всех к вакцинированию, ревакцинации и, конечно, лично должны показывать в этом пример обязательно, тем самым противодействуя той антиковидной, антивирусной партии, которая есть у нас, к сожалению, как и в других государствах", - сказала она на пленарном заседании.

Как сообщил на заседании глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, свыше 130 сенаторов из 167 уже вакцинировались от коронавируса.

Спикер Совфеда отметила, что аргументы противников вакцинации являются их личной точкой зрения, и призвала следовать рекомендациям врачей и экспертов, "а не разным фейковым новостям в интернете".

Матвиенко отметила, что ситуация с COVID-19 непростая, она обратилась к сенаторам с просьбой внимательно следить за ситуацией в своих регионах, обращая внимание на то, хватает ли вакцин и кислорода, какие есть проблемы, нужны ли дополнительные меры поддержки граждан и бизнеса.