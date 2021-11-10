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Пандемия COVID-19

Эксперт: женщины чаще сталкиваются с постковидными осложнениями, чем мужчины

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев отметил, что чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем со здоровьем после выздоровления

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция в острой фазе тяжелее протекает у мужчин, чем у женщин, однако женщины чаще сталкиваются с постковидными осложнениями. Об этом в среду сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"COVID-19 тяжелее протекает у мужчин в острую фазу, но с точки зрения постковидных проблем, здесь у нас женский пол преобладает", - сказал он на заседании Совета Федерации.

Эксперт также отметил, что чем старше человек, тем больше у него может возникнуть проблем со здоровьем после выздоровления от ковида.

"Некоторые хронические заболевания тоже увеличивают предрасположенность постковидного синдрома, например бронхиальная астма", - добавил он.

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РоссияПандемия COVID-19
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